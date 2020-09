Stiri pe aceeasi tema

- Politia a arestat sambata sute de protestatari la Minsk, la o manifestatie impotriva presedintelui Alexandr Lukasenko, a relatat un martor agentiei Reuters. Circa 2000 de manifestanti au participat la un mars prin capitala Belarus, cerand demisia sefului statului. La demonstratia de sambata au fost…

- Germania si Marea Britanie au cerut luni presedintelui belarus Alexandr Lukasenko sa clarifice ce s-a intamplat cu lidera protestatarilor Maria Kolesnikova, in urma informatiilor ca politiciana din opozitie a fost retinuta de barbati mascati neidentificati in dimineata zilei de luni, transmite Reuters,…

- Persoane neidentificate au rapit-o luni pe ultima lidera a protestatarilor care a ramas in Belarus, Maria Kolesnikova, in centrul Minsk-ului, relateaza site-ul local de stiri Tut.By, care citeaza martori oculari, potrivit Reuters si EFE. Maria Kolesnikova este ultima ramasa in Belarus dintre cele…

- Alexandr Lukașenko a caștigat alegerile prezidențiale din Belarus, acumuland peste 80% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare, in timp ce principalul candidat al opoziției, Svetlana Tikhanouskaya, a obținut circa 10 la suta din sufragii. "Lukașenko Alexandr Grigorievici, 4 milioane 652…

- Guvernul ceh a anuntat luni, 17 august, ca purtarea mastii sanitare de protectie va fi din nou obligatorie de la 1 septembrie in mijloacele de transport public si in mai multe spatii inchise. Decizia a fost luata in urma inmultirii cazurilor de infectare cu coronavirus, transmite agenția Reuters, citata…

- Ministerul de Interne din Belarus a anuntat joi ca a retinut alte 700 de persoane in a patra zi a manifestatiilor post-electorale violent reprimate, bilantul arestarilor fiind de cel putin 6.700, scrie AFP. "Tulburarile din tara si-au pierdut caracterul masiv", a precizat serviciul de presa…

- CHIȘINAU, 10 aug - Sputnik. Alexandr Lukașenko a caștigat alegerile prezidențiale din Belarus cu 80% din voturi, in timp ce principalul candidat al opoziției, Svetlana Tikhanouskaya, a obținut circa 10 la suta din voturi. © REUTERS / Dmitry Brushko/Tut.ByProteste nocturne la Minsk14 "Lukașenko…

- Atentat in Afganistan. Un atacator sinucigas taliban a detonat miercuri un vehicul militar incarcat cu explozivi in apropierea resedintei guvernatorului provincial si a sediului politiei din provincia afgana Kandahar, ucigand cel putin trei persoane, transmite Reuters, citat de Agerpres. „In…