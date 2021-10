Stiri pe aceeasi tema

- Impozitarea celor mai bogati si rasfatarea clasei de mijloc, aceasta este viziunea economica a presedintelui american Joe Biden, care a aparat joi un plan gigantic de cheltuieli publice, proiect emblematic al mandatului sau, pe care Congresul urmeaza sa il voteze, transmite AFP. Presedintele…

- Europa ar putea intra intr-o criza legata de aprovizionarea cu gaze pentru la iarna. Avertismentul a fost transmis de un consilier de top in materie de securitate energetica din cadrul Departamentului de Stat. Criza ar putea fi evitata daca s-ar face suficiente eforturi, in special avand in vedere ca…

- Statele Unite si Germania critica guvernul format de talibani in Afganistan. Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a remarcat la o conferința de presa comuna cu ministrul german de Externe Heiko Maas ca executivul afgan are in componența doar talibani sau persoane asociate

- Secretarul de stat american Antony Blinken a indicat, miercuri, ca SUA vor ramane in expectativa vizavi de noul cabinet interimar de la Kabul, anunțat marți și in componența caruia intra persoane sancționate de Națiunile Unite sau teroriști cautați de aut

- Secretarul de stat american Antony Blinken a plecat duminica spre Qatar in prima sa deplasare de cand talibanii au preluat puterea in Afganistan, in cautarea unui front unit cu aliatii, relateaza AFP. Bogatul emirat al Golfului este o placa turnanta a diplomatiei privind Afganistanul,…

- Echipele de salvatori vor utiliza Heliportul spitalului din Bistrița atat pentru lansare, cat și pentru aterizare, ziua sau noaptea. Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a transmis un APEL catre bistrițeni. Primul zbor de noapte al elicopterului SMURD a fost intampinat la aterizare de lumini laser.…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a anuntat vineri ca, la inceputul saptamanii viitoare, va merge in Qatar, unde s-au retras diplomatii americani responsabili cu Afganistanul si unde se desfasoara principalele discutii ale comunitatii internationale cu talibanii, noteaza AFP. …

- SUA au salutat joi Albania, Canada, Chile, Mexicul si Uganda pentru acceptarea de afgani in curs de evacuare dupa revenirea talibanilor la putere in Afganistan, informeaza vineri AFP, potrivit Agerpres. Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat la telefon cu premierul albanez Edi Rama,…