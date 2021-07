Hackerii ruși lovesc din nou companiile SUA Sute de companii americane au fost lovite vineri, 2 iulie, de un atac de tip ransomware neobișnuit de sofisticat. Atacul a deturnat software-ul de gestionare tehnologica utilizat pe scara larga de la un furnizor din Miami, numit Kaseya. Specialistii americani in securitate IT suspecteaza ca in spatele acestui atac cibernetic s-ar afla gruparea de hackeri […] The post Hackerii ruși lovesc din nou companiile SUA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

