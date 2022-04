Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de hackeri pro-rusi Killnet a amenințat, sambata, ca va ataca aproape 300 de site-uri din Romania, pe lista fiind mai multe ministere, redactii de presa, institutii publice, site-uri de turism si hoteluri. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetica – al carui site a fost supus unui atac…

- Site-ul Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC) a fost subiectul unui atac de tip DDoS, fiind repus in functiune sambata dimineata. „Continua seria de atacuri de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) asupra unor site-uri web care apartin unor institutii publice, partide si organizatii…

- Gruparea pro-rusa de hackeri Killnet a revendicat, vineri, pe contul sau Telegram atacurile impotriva mai multor site-uri guvernamentale din Romania, printre care al Guvernului, al Ministerului Apararii, al Poliției de Frontiera și al CFR. Hackerii iși motiveaza atacul postand o poza cu Marcel Ciolacu,…

- Ministrul afacerilor externe din Canada, Melanie Joly se va afla, luni, in Romania, urmand sa fie primita, la ora 13.00, la Palatul Cotroceni, de catre presedintele Klaus Iohannis. Oficialul canadian va avea o intrevedere si cu ministrul de Externe Bogdan Aurescu. Cei doi ministri vor sustine o conferinta…

- The Hill citeaza surse de la Casa Alba și anunța ca vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, va veni in vizita in Romania și Polonia saptamana viitoare, in contextul invaziei rusești in Ucraina. Vizita ar urma sa dureze doua zile, incepand de miercurea-joia viitoare, conform surselor citate.…

- Directoratul Național pentru Securitate Cibernetica avertizeaza ca o noua tentativa de frauda care folosește ca tematica situația Ucrainei se propaga in aceste zile pe mail. Campania apare de la un email care are ca doemniu unations, pentru a fi credibil, iar textul face apel la strangerea de fonduri…

- O subunitate de militari polonezi va veni in Romania, urmand sa faca sa faca parte din grupul de lupta al NATO condus de Franța, a anunțat, joi, la Varșovia, premierul Nicolae Ciuca. „Am obținut acordul premierului polonez ca o subunitate sa faca parte din grupul de lupta al NATO din Romania condus…

- NATO vrea sa-și consolideze prezența militara in in centrul si sud-estul Europei, inclusiv prin pozitionarea unui grup de lupta in Romania, a declarat, miercuri, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Oficialul Alianței acuza ca Europa se confrunta cu „cea mai grava criza de securitate din ultimele…