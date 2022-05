Stiri pe aceeasi tema

- Organizația de hakeri Killnet a declanșat un atac de amploare impotriva unor instituții publice și private din Romania. Aceasta anunța pe Telegram ca a lovit sisteme ale unor spitale și aeroporturi.

- Specialiștii in securitate cibernetica ai Serviciului de Telecomunicații Speciale au blocat mii de atacuri malițioase in acest sfarșit saptamana. Aceste atacuri au vizat site-urile unora dintre cele mai importante instituții din Romania. Este o creștere semnificativa, pe anumite pagini web depașindu-se…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a transmis un avertisment important pentru romani in cursul zilei de sambata, 30 aprilie 2022. Se pare ca Romania este ținta unor atacuri de tip ransomware la scara larga venite din partea unor hackeri.

Serviciul de Telecomunicații Speciale susține ca a blocat mii de atacuri malițioase in acest sfarșit de saptamana.

- SRI a transmis o avertizare in legatura cu o posibila campanie in masa de atacuri cibernetice de tip spearphishing. Atacatorii intentioneaza sa utilizeze adrese de mail ale unor institutii pentru a incerca sa induca in eroare victimele.

- SRI anunța ca urmatoarea mișcare a hackerilor ar fi tentative in masa de a pacali romanii, inclusiv prin intermediul unor adrese asemanatoare celor ale unor instituții, intr-o campanie de tip ransomware.

- Gruparea de hackeri pro-rusa Killnet a postat, pe contul de Telegram, ca urmeaza sa atace cibernetic din nou Romania. Hackerii au publicat o lista cu posibile viitoare ținte. Intre acestea se numara site-uri ale presei, ale instituțiilor de invațamant, ale hypermarketurilor, ale partidelor…

Bancile americane se pregatesc pentru atacuri cibernetice de razbunare, dupa ce natiunile occidentale au impus Rusiei o serie de sanctiuni stricte pentru invadarea Ucrainei, au spus experti si directori cibernetici citati de Reuters.