Formatele de arhiva, precum fisierele ZIP si RAR, au fost cea mai frecventa forma pentru livrarea de malware, in al treilea trimestru din acest an, depasind fisierele Office pentru prima data in ultimii trei ani, reiese dintr-un raport HP Wolg Security, publicat luni, relateaza Agerpres.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro…