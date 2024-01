Grupurile de hackeri asociate cu Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) au reușit sa fure cel puțin 600 de milioane de dolari in criptomonede, in decursul anului 2023. Suma care a ajuns in posesia hackerilor este cu 30% mai mica fața de cea pe care au pus mana in urma cu un an, fiind vorba de 850 de milioane de dolari. RPDC „a fost responsabila pentru aproape o treime din toate fondurile furate in atacurile asupra criptomonedelor de anul trecut”, a declarat TRM Labs, saptamana trecuta. Atacurile cibernetice orchestrate de catre RPDC au avut, in medie, un impact de zece ori mai mare decat…