Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Anonymous si-a facut simtita prezenta si in evenimentele tulburi care au urmat uciderii lui George Floyd de catre politistul Derek Chauvin de la Politia din Minneapolis si cere dreptate. Intr-un...

- Cadavrul unui barbat a fost gasit in apropierea unei masini arse, duminica dimineata, la Minneapolis, potrivit autoritatilor din acest oraș zguduit de violente dupa moartea la inceputul saptamanii a unui afro-american, George Floyd, in timp ce se afla in custodia poliției, informeaza Hotnews, citand…

- Grupul Anonymous si-a facut simtita prezenta si in evenimentele tulburi care au urmat uciderii lui George Floyd de catre politistul Derek Chauvin de la Politia din Minneapolis si cere dreptate.

- Cel putin 27 de persoane au fost retinute în cursul protestelor desfasurate în orasul american Seattle, anunta Politia metropolitana, citata de CNN.Protestatarii retinuti sunt acuzati de atacuri, incendieri, distrugeri si jafuri, a declarat Carmen Brest, seful Politiei din Seattle."Prioritatea…

- Mai multe mii de persoane au manifestat pasnic sambata la Toronto pentru a denunta violentele politiei si rasismul, in Statele Unite ca si in Canada, a constatat un jurnalist al agentiei France Presse, potrivit Agerpres. Manifestatia a fost organizata in urma decesului unei tinere de culoare miercuri…

- Mai multe mii de persoane au manifestat pasnic sambata la Toronto pentru a denunta violentele politiei si rasismul, in Statele Unite ca si in Canada, a constatat un jurnalist al agentiei France Presse. Manifestatia a fost organizata in urma decesului unei tinere de culoare miercuri la Toronto, cazuta…

- Furia provocata de moartea unui barbat de culoare pe mana Politiei de la Minneapolis a alimentat noi revolte in noaptea de vineri spre sambata si s-a extins in alte orase din Statele Unite, in pofida inculparii unuia dintre agentii implicati in aceasta drama, relateaza...

- Rețelele de contrabanda romano-ucrainiene, care transfera țigarile inclusiv cu dronele, sunt destructurate și cu ajutorul polițiștilor de frontiera din Ucraina. Polițiștii de frontiera de la Sighetu Marmației au descoperit și confiscat la „frontiera verde”, in numai trei zile 30 000 de pachete cu…