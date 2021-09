Hackerii au sustras rezultatele a 1,4 milioane de teste de coronavirus, în Franța Rezultatele a 1,4 milioane de teste de coronavirus au fost furate intr-un atac informatic, care a vizat serviciul de sanatate publica din regiunea pariziana, au indicat oficiali citati, joi, de agentia de presa dpa. Sistemul spitalelor universitare pariziene AP-HP, unul din cele mai mari din lume, a anuntat depunerea unei plangeri penale la procuratura publica, […] The post Hackerii au sustras rezultatele a 1,4 milioane de teste de coronavirus, in Franța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

