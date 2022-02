Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins oferta Kremlinului de a discuta in Belarus, precizand ca aceasta țara a luat partea Rusiei in conflict. In declarațiile rostite in limba rusa, președintele ucrainean a spus ca Ucraina dorește discuții cu Rusia pentru a pune capat luptelor, dar a insistat…

- Grupul de hackeri Anonymous a „spart„ baza de date a Ministerului Apararii din Rusia, dupa ce le-a declarat „razboi cibernetic” pe rețelele sociale. Iata ce anunț important au facut hackerii cu privirile la situația din Ucraina.

- Jumatate rus, jumatate ucrainean, medicul chirurg Mihail Pautov, stabilit in Romania, critica in termeni duri poporul rus pentru atacul asupra Ucrainei. „Pentru ca au ținut la san și au sprijinit un dictator dement”, a scris doctorul pe Facebook . Dr. Mihail Pautov, medic specialist in chirurgie generala…

- Incepand cu aceasta dimineața, Rusia a inceput o intervenție militara in Ucraina, folosind rachete, avioane și tancuri. Au fost semnalate explozii in mai multe zone din țara, inclusiv Kiev. Un mesaj emoționat al unui soldat din Ucraina, din timpul luptelor cu rușii, a ajuns viral pe rețelele de socializare.…

- Cat mai multe vedete din showbiz-ul romanesc sunt afectate cu privire la razboiul dintre Ucraina și Rusia. Simona Gherghe a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare cu privire la situația țarii vecine Romaniei.

- O manifestatie masiva anti-razboi are loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia. La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, iar un ucrainean a postat pe Twitter imagini cu o coloana imensa de protestatari care defila pe strazile Kievului,…

- Trei inalți oficiali din domeniul securitații, care susțin „valorile tradiționale”, glorifica trecutul sovietic și considera ca Occidentul este un inamic sunt cei mai importanți consilieri ai președintelui Vladimir Putin, relateaza New York Times . „Occidentul legalizeaza casatoria dintre oameni și…

- Mesajul presedintelui PSD Iasi, senatorul Maricel Popa cu ocazia sarbatoririi a 163 de ani de la Unirea Principatelor Romane: "Ca niciodata, astazi, Unirea Principatelor de la Iasi va fi sarbatorita fara fast si evenimente majore. Traim vremuri tulburi. Mai intai pandemia si acum tensiunile dintre Rusia…