Hackerii au spart serverele FBI

Hackerii au reusit, sambata, sa sparga serverele de e-mail ale FBI. Acestia au trimis, conform unei estimari, cel putin 100.000 de e-mail-uri inainte ca agentia americana sa ia masuri. E-mail-urile trimise de hackeri din partea FBI, care, la prima vedere, pareau ca sunt trimise chiar de FBI, avertizau destinatarii in legatura cu un presupus sofisticat atac cibernetic aflat in plina desfasurare. In aceleasi e-mail-uri se spunea ca la originea atacului se afla Vinny Troia, un expert in securitate, fondator al companiei Shadowbyte. Se presupune ca scopul hackerilor a fost sa-l discrediteze pe Troia…