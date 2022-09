Hackerii au spart reţeaua Samsung din SUA Pe finalul lunii iulie, persoane neautorizate au dobandit acces la unele din sisteme Samsung din Statele Unite, anunta compania coreeana coreeana intr-un comunicat succint. Atacul a fost identificat pe 4 august, insa, clientii sunt instiintati abia acum, la aproape o luna dupa ce compania a aflat de incident. Hackerii au dobandit acces la date ale clientilor Samsung, precum nume, data nasterii, adresa, informatii demografice (nespecificate) si informatii despre produsele cumparate. Hackerii nu au avut acces si la informatiile cardurilor de credit, spun oficialii companiei, care evita sa spuna,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

