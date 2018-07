Stiri pe aceeasi tema

- Numarul furturilor de criptomonede de pe platformele de tranzactionare a crescut considerabil in prima jumatate a acestui an, la 761 de milioane de dolari, suma care este de trei ori mai mare fata de totalul anului 2017, potrivit unui raport realizat de firma de securitate cibernetica CipherTrace.

- Pentru a nu fi acuzati de conflict de interese, Ivanka Trump si Jared Kushner au renuntat la gestionarea activitatilor zilnice ale companiilor lor in beneficiul unor prieteni apropiati, din momentul in care au inceput sa lucreze la Casa Alba - unde nu primesc salarii, dar pastreaza in continuare…

- Soros Fund Management LLC, firma de investitii infiintata si condusa de miliardarul George Soros, a preluat in primele trei luni ale anului o participatie de 35 de milioane de dolari in obligatiuni...

- Moldova a primit 106 tractoare in valoare de 4,5 milioane de dolari din partea Japoniei. Este vorba de cea de-a 10-a tranșa a grantului care prevede asistenta tehnica pentru fermieri, cunoscut drept proiectul 2KR.

- Inceputul de an nu este deloc inbucurator pentru cei de la Tesla, in special dupa anunțarea primelor rezultate financiare ale anului 2018. Potrivit datelor aferente primului trimestru, Tesla a raportat pierderi de 785 de milioane de dolari la venituri de 3.4 miliarde de dolari. Pierderile sunt practic…

- Un fost angajat al unui Centru de corecție juvenila din Texas care a recunoscut ca a furat fajitas, mancare mexicana asemanatoare shaormei, in valoare de 1,2 milioane de dolari a fost condamnat la 50 de ani de inchisoare, saptamana trecuta, relateaza USA Today.

- Justitia din SUA are noi reguli si legi care uimesc pe oricine. O femeie din California a primit despagubiri uriase dupa ce fostul sau prieten a publicat, din razbunare, fotografii cu ea in ipostaze...