Hackerii au atacat cu ransomware sistemul feroviar din Belarus, pentru a opri transportul trupelor ruseşti spre graniţa dintre Belarus şi Ucraina Belarusian Cyber-Partisans, grup de hackeri care se opune regimului Lukashenko, pe care-l si numesc terorist, a anuntat pe Twitter sa a atacat si compromis cu ransomware sistemul national de cale ferata din Belarus. Acestia spun ca au reusit sa cripteze un numar semnificativ de servere si au distrus backup-urile pentru a incetini si chiar a intrerupe transportul trupelor rusesti pe calea ferata. Expertii in securitate nu au confirmat atacul, insa, spun ca primele indicii arata, intr-adevar, ca cineva a patruns in reteaua BelZhD si ca este prima oara cand ransomware-ul este folosit intr-o astfel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

