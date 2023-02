Hackerii au accesat reţeaua internă a platformei Reddit Platforma sociala Reddit anunta ca reteua interna a companiei a fost accesata de hackeri in cursul zilei de duminica, 5 februarie, si ca hackerii au furat mai multe documente interne si bucati de cod sursa. La fel ca in cazul majoritatii atacurilor de acest gen, hackerii au reusit sa dobandeasca accesul printr-o campanie de phishing care a vizat angajatii companiei. Hackerii au creat un site care semana foarte bine cu pagina de intranet a companiei, iar unul dintre angajati a fost suficient de neinspirat sa-si introduca acolo datele de acces, care au ajuns astfel in posesia hackerilor. Acelasi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

