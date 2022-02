Stiri pe aceeasi tema

- Hackerii Anonymus au anunțat ca vor incepe un razboi cibernetic impotriva Rusiei, dupa atacurile infioratoare din Ucraina. Membrii susțin ca batalia actuala se da intre democrație și fascism. Aceștia au marturisit ca oamenii nu sunt nevoiți sa le mulțumeasca pentru ajutorul acordat.

- Mircea Lucescu, antrenorul celor de la Dinamo Kiev, spune ca va ramane, pentru moment, in Ucraina, in ciuda atacului cu rachete al Rusiei, din aceasta dimineața.”Deocamdata stau și aștept sa vad ce se intampla. Sambata trebuia sa jucam cu Inhulets Petrove, la Kiev, dar sa vedem ce e cu starea de urgența.…

- Sapte persoane au fost ucise, joi, in bombardamente ale Rusiei in Ucraina, anunta politia ucraineana, relateaza BBC News. Potrivit unor oficiali, sase persoane au fost ucise, iar una ranita, intr-un atac vizand o unitate militara la Podilsk, langa Odesa. Alte 19 persoane au fost date disparute. O persoana…

- Uniunea Europeana va decide, marti, primele sanctiuni impotriva Rusiei, dupa recunoașterea regiunilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, a anuntat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. „Trupele ruse au intrat in Donbas, iar noi consideram ca Donbas face parte din Ucraina.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va discuta sambata, prin telefon, cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, iar duminica intentioneaza sa aiba o conversatie cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunta Palatul Elysee. „Datoria noastra este inca sa evitam ce este mai rau. Credem ca avem…

- O manifestatie masiva anti-razboi are loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia. La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, iar un ucrainean a postat pe Twitter imagini cu o coloana imensa de protestatari care defila pe strazile Kievului,…

- O femeie din localitatea suceveana Straja, aflata in apropierea granitei cu Ucraina, a gasit in curtea casei un troller plin cu tigari si o drona. Ea a anunțat poliția. Femeia s-a trezit in curte cu o drona cazuta și o valiza plina cu țigari de contrabanda. Sindicatul Europol a publicat imaginile, joi,…

- Dupa discuțiile care au dura 6 ore, intre președinții Franței și Rusiei, de luni dupa-amiaza, cei doi șefi de stat au avut o conferința de presa in care au explicat opțiunile fiecaruia. Intrebat de ziariștii francezi ce va face Rusia in cazul in care Ucraina ar deveni membru NATO, Vladimir Putin a raspuns…