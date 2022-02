Stiri pe aceeasi tema

- Joi dimineața, in jur de 4.30 ora Romaniei, Putin a declarat ca a trimis armata in Ucraina: „Este teritoriul nostru istoric”. Focuri de arma și explozii au fost auzite chiar și langa Kiev. Vladimir Puțin a declarat ca URSS a facut eforturi enorme sa evite razboiul. ”Am reușit sa distrugem nazismul,…

- Doua convoaie separate cu echipamente militare, fara insemne de identificare, se indreptau, miercuri, spre orasul Donetk, din estul Ucrainei, venind pe drumuri diferite dinspre granita cu Rusia, relateaza Reuters, citand declaratiile unui martor aflat pe teritoriul celor doua regiuni recunoscute…

Rusia a reiterat ca isi va retrage trupele din Belarusul vecin dupa incheierea unor manevre militare, informeaza joi DPA.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, sustine, intr-un interviu pentru News.ro si Prima TV, ca Federatia Rusa va suferi sanctiuni financiare mult mai severe decat cele din 2014, aplicate dupa anexarea Crimeei. ”Eu nu voi spune niciodata ca in Occident totul este o poezie, o feerie, ca…

- Oficialii militari si de informatii din SUA considera ca Rusia intentioneaza sa organizeze luna aceasta un mare exercitiu cu arme nucleare, ca avertisment pentru NATO de a nu interveni daca presedintele Vladimir Putin decide sa invadeze Ucraina. Generalul Mark Milley, presedintele sefilor…

- Șeful marinei militare din Germania, Kay-Achim Schonbach, a demisionat dupa ce, vineri, a facut un comentariu controversat despre situația dintre Ucraina și Rusia, spunand ca presedintele rus Vladimir Putin merita respect, iar Peninsula Crimeea nu va mai apartine niciodata Ucrainei. Declarațiile sale…

- Armata Rusiei s-a pus in miscare. In aprilie si, din nou, in octombrie 2021, Kremlinul si-a deplasat mai mult de 100.000 de soldati din districtele militare de sud, vest, nord si centru catre granita cu Ucraina. Acum, militarii asteapta noi ordine din partea lui Vladimir Putin in tabere uriase de la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a amenintat marti cu represalii ”militare si tehnice” in cazul in care rivalii sai occidentali nu-si inceteaza politica pe care Rusia o denunta drept amenintatoare, pe fondul unor tensiuni tot mai mari in centrul carora se afla Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro.…