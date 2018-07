Hackeri rusi au obtinut acces la retele americane de electricitate anul trecut, ceea ce este posibil sa le fi permis sa provoace pene de curent, potrivit unor oficiali ai guvernului federal, care au afirmat ca aceasta campanie probabil continua, relateaza luni ziarul The Wall Street Journal (WSJ), preluat de Reuters.



Hackerii, care au lucrat pentru un grup sustinut de statul rus cunoscut sub numele de "Dragonfly" sau "Energetic Bear", au facut "sute de victime" in 2017, potrivit unor oficiali din cadrul Departamentului securitatii interne, relateaza WSJ.



Hackerii au folosit…