Hackeri din zona Turciei în spatele atacurilor cibernetice din Grecia - Reuters Atacurile asupra unor pagini de internet ale unor institutii de stat si ale unor organizatii din Europa si Orientul Mijlociu se crede ca sunt opera unor hackeri care actioneaza în interesul guvernului turc, potrivit relatarilor agentiei Reuters, care citeaza trei demnitari occidentali (doi britanici si un american), specialisti în securitatea internetului.



Potrivit agentiei, hackerii au atacat cel putin 30 de site-uri, printre care se numara ministere, ambasade si servicii de securitate, precum si companii. Victime ale acestor atacuri au fost serviciile de posta electronica… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

