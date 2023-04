Stiri pe aceeasi tema

- Statele din grupul celor șapte țari puternic industrializate acuza Kremlinul ca șantajeaza lumea cu crize alimentare prin care vrea sa-și creeze avantaje strategice și geopolitice. „Continuam sa condamnam in termenii cei mai fermi razboiul de agresiune ilegal, neprovocat si nejustificat al Rusiei impotriva…

- Guvernele Frantei si Germaniei au pozitii contrare in ceea ce priveste relatiile cu China si SUA, insa marile companii franceze si germane au ales deja o tabara: au nevoie de piata chineza ca de aer, scrie Ziarul Financiar intr-o analiza pe care o redam mai jos, relateaza Mediafax.Cand presedintele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron apreciaza, miercuri, ca a fi "aliatul" Statelor Unite nu inseamna "vasal", isi asuma in intregime declaratii controversate despre Taiwan si subliniaza ca "Franta este in favoarea statu-quoului in Taiwan", "sustine politica unei singure Chine si cautarea unei solutii…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, a aterizat sambata dimineața, 8 aprilie, pe Aeroportul Henri Coanda-Otopeni, dupa ce aeronava a facut o escala tehnica pe parcursul zborului de intoarcere din China catre Paris. Emmanuel Macron nu a parasit aeroportul Otopeni, ci a stat la salonul oficial pana…

- Presedintele Emmanuel Macron va face, sambata, o escala tehnica in tara noastra, dupa vizita sa in China, pe parcursul zborului de intoarcere catre Franta, au precizat, pentru News.ro, surse oficiale. Emmanuel Macron va ajunge in Romania, pe Otopeni si nu va parasi aeroportul, au adaugat sursele citate.…

- Grupul francez Danone a inceput sa cumpere din ce in ce mai mult zer si aluminiu din Asia pentru a reduce costurile, o decizie care ii va nemultumi pe fermierii francezi, in primul rand, dar și pe furnizorii europeni de aluminiu. Un director de la Danone a declarat pentru Reuters ca din cauza inflatiei…

- Banca americana de investitii J.P. Morgan a previzionat joi ca Rusia va putea sa mentina productia de petrol la nivelul anterior conflictului din Ucraina, datorita cererii robuste din China si India, dar s-ar putea confrunta cu dificultati in redirectionarea unei parti din exporturile sale de produse…