- Hackeri aflati in slujba Guvernului chinez au furat o multime de date secrete de la un subcontractant al Marinei americane, inclusiv planurile unei rachete antinava lansate de pe un submarin, relateaza Washington Post in editia sa de vineri, potrivit AFP.

- Prima zi a reuniunii ministrilor apararii din statele membre ale NATO, de la Bruxelles, din 7 iunie, a constituit un prilej de evaluare a progresului inregistrat in procesul de adaptare a Aliantei la provocarile complexe ale mediului actual de securitate, ca urmare a deciziilor Summit-urilor din Tara…

- Potrivit primelor informații, hoții ar fi patruns inauntru dupa ce au forțat ușa de acces in unitate și ar fi furat colete de mici dimensiuni care au ajuns in țara noastra din China. The post Spargere la un oficiu poștal. Hoții au furat coletele care vin din China appeared first on Renasterea banateana…

- Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, a declarat luni ca s-a inteles cu omologul sau chinez ca Moscova si Beijingul sa incerce sa blocheze orice incercare a SUA de a sabota acordul nuclear cu Iranul, conform agentiei de stat TASS, scrie Reuters. „Suntem impotriva reviziuirii acestor acorduri, consideram…

- Consiliul de Securitate al ONU nu a adoptat proiectul de rezolutie propus sambata de Rusia, care condamna Statele Unite, Franta si Regatul Unit pentru loviturile aeriene din noaptea precedenta asupra unor tinte din Siria, informeaza Reuters si AFP. In favoarea rezolutiei au votat doar Rusia, China…

- Istoria ceaiului incepe in China, in 2737 i. Hr., cand, potrivit unei legende, imparatul chinez Shen Nung se odihnea la umbra unui copac, in timp ce unul dintre servitorii sai fierbea apa pentru baut.

- China și Statele Unite au inceput negocieri in culise pentru a imbunatați accesul companiilor americane pe piața interna chineza, scrie duminica Wall Street Journal. SUA ii cere Beijingului sa reduca taxele impuse automobilelor americane, sa cumpere mai mulți semiconductori americani și sa permita un…