- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) a documentat, in perioada 17 - 21 iunie 2024, nu mai putin de 25 de atacuri de tip DDoS impotriva unor site-uri din Romania, lansate de grupari de atacatori cibernetici afiliate Rusiei.

- Diana Sosoaca a fost inclusa de Politico.eu in topul „celor mai ciudati” viitori europarlamentari. Sunt 23 in total. Politico.eu remarca apropierea lui Sosoaca de Rusia. „In 2021, mass-media de stat rusa Sputnik a numit-o pe Șoșoaca ca politician al anului in Romania. Acum vine la Bruxelles. Anti-vaccinista…

- Senatoarea Diana Șoșoaca, viitoare membra a Parlamentului European dupa alegerile europarlamentare de duminica, a mers marți la ambasada Rusiei, la o recepție organizata cu prilejul zilei naționale a Rusiei (12 iunie). La recepție, noul ambasador rus la București, Vladimir Lipaev, a dat vina pe Europa…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca este bucuros daca Rusia este ingrijorata de faptul ca in Romania se lucreaza 24 de ore din 24 pe autostrada Moldovei.„Am vazut astazi, de dimineata, o ingrijorare a Rusiei ca lucreaza o companie cu 3.

- Fostul președinte Traian Basescu spune ca adevarata valoare a tezaurului Romaniei de la Moscova constituie nu neaparat cantitațile insemnate de aur ajunse pe mana rușilor, ci altceva cu mult mai prețios. Basescu susține ca de fapt zecile de tone de monede care au facut parte din tezaur sunt cu mult…