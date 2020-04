Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Coronavirus OFICIAL. 3.864 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19, in Romania. Situația pe județe Coronavirus OFICIAL. 3.864 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19, in Romania. Situația pe județe Pana astazi, 5 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- In timp ce țara, lumea se pregatea de lupta cu virusul care a paralizat o țara intreaga, edilul orașului Otopeni strangea pensionarii și a facut paranghelie. Dupa, mai multe familii au intrat in autoizolare....

- Numarul cazurilor de pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, crește de la o zi la alta in Romania, in condițiile in care capacitatea de testare este inca limitata. „Pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu…

- Lecția pe care Romania ar putea sa o invețe din Italia, așa cum o vede Mihaela Ganeț, o ziarista din Romania stabilita in Peninsula de ani buni. Ea a vorbit cu Libertatea despre experiența pe care o traiește in țara aflata in carantina și despre pașii care au dus la izbucnirea unei epidemii cu urmari…

- ​Medicii și asistentele care vor sa faca voluntariat în spitalele românești se pot înscrie pe platforma online de recrutare MEDIJobs, care a anunțat vineri ca va susține gratuit 100% unitațile sanitare din România sa-și gaseasca personal în perioada aceasta, ca raspuns…

- ​Patronii de firme mici și mijlocii din România reuniți în Consiliul Național al IMM-urilor solicita luni statului sa modifice Codul muncii pentru a flexibiliza mai mult procedurile care permit lucrul de acasa și munca temporara. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Se lanseaza cea de-a doua ediție a programului Innovators for Children, dedicat startup-urilor tech din România care contribuie la îmbunatațirea vieții copiilor. Înscrierile sunt deschise pâna pe 1 mai, iar soluțiile câștigatoare vor primi finanțare totala de 100.000 de…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat ca tanarul din Gorj, primul pacient confirmat in Romania cu virusul Covid-19 și ale carui teste au ieșit negative, nu poate fi lasat sa plece acasa, unde membrii familiei...