Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti, deja calificata in sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin, a fost invinsa de formatia franceza Metz Handball, cu scorul de 28-26 (14-13), duminica, in deplasare, in penultimul sau meci din in Grupa principala 1 a competitiei.Elizabeth Omoregie a marcat 5 goluri pentru CSM Bucuresti,…

- Handbalista echipei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a declarat, miercuri, ca isi doreste foarte mult revansa in fata formatiei maghiare Ferencvaros TC-Rail Cargo Hungaria dupa infrangerea din tur din Grupa principala 1 a Ligii Campionilor. "Ma intereseaza mai putin ce se intampla in campionatul Ungariei…

- Fara Neagu și Lekici, dar cu Laura Chiper și Carmen Martin, CSM București a facut scor cu divizionara secunda CS Mioveni, 34-14, și e prima echipa calificata in „sferturile” Cupei Romaniei la handbal feminin. Reveniri importante in lotul CSM București in vederea meciurilor de Liga Campionilor. Extremele…

- CSM Bucuresti a suferit mult in Norvegia, dar a castigat cu 25-23 pe terenul echipei Vipers Kristiansand, intr-un meci din Grupa 1 principala a Ligii Campionilor la handbal feminin. Cristina Neagu a fost din nou magica, reusind sa marcheze 14 goluri, scrie prosport.ro. CSM Bucuresti a suferit mult in…

- CSM Bucuresti a invins formatia norvegiana Vipers Kristiansand cu scorul de 25-23 (11-12), sambata, in deplasare, in Grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a reusit a doua sa victorie consecutiva in grupa principala, dupa o prima repriza in care a fost condusa la cinci goluri,…

- SCM Ramnicu Valcea a fost invinsa acasa de echipa maghiara Gyori Audi ETO KC, cu scorul de 29-20 (10-6), sambata, in Grupa principala 2 a Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana Romaniei a inceput foarte bine si a condus cu 2-0 si 3-1, iar jocul a fost echilibrat in continuare pana in minutul…

- Viitorul CSM București in Liga Campionilor este legat in mare masura de meciul de sambata seara cu Vipers Kristiansand. La egalitate de puncte, disputa dintre cele doua ar putea rezulta in echipa calificata in sferturile de finala. Ca sa mai spere ca va ajunge cel puțin pe locul 3 in clasamentul grupei…

- Cristina Neagu a declarat, duminica, dupa partida dintre CSM București și Metz, scor 32-27, ca este foarte mulțumita de jocul facut de echipa sa, potrivit Mediafax.”Pentru noi, practic fiecare meci ramas in aceasta grupa este ca o finala. Si cred ca intreaga echipa a facut un meci senzational…