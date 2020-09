Stiri pe aceeasi tema

- General Motors va plati aproximativ doua miliarde de dolari pentru achizitionarea unei participatii de 11% in producatorul american de camionete și camioane electrice Nikola Corp. Intrarea in parteneriat cu Nikola, o companie puțin cunoscuta in Europa dar cu pretenții mari in domeniul mașinilor electrice,…

- Drumul catre electrificarea vehiculelor a inceput cu mașinile mici, de oraș. Au urmat SUV-urile, iar acum multe companii auto mizeaza pe utilitare. Startup-ul Bollinger Motors a anunțat ca intenționeaza sa livreze pe piața o autoutilitara complet electrica incepand cu 2022 alaturandu-se astfel unui…

- Start-up-ul american Bollinger a spus recent ca, in curand, va semna contracte cu un constructor și cu un furnizor de baterii pentru ca producția vehiculelor sale electrice sa inceapa. Este vorba despre B1 și B2, un vehicul de off-road și un pick-up care ar urma sa fie lansate la sfarșitul lui 2021.…

- Nu mai puțin de trei constructori planifica lansarea unor pick-up-uri electrice in cursul anului viitor. Tesla pregatește lansarea modelului cu design neconvențional Cybertruck, General Motors va relansa brandul Hummer cu un astfel de model, in timp ce start-up-ul american Rivian mizeaza pe R1T. Gama…

- În urmatoarele luni vor veni în Ungaria investiții de sute de milioane de euro din Coreea de Sud, a precizat luni, ministrul ungar de externe, într-o declarație acordata Agenției de Presa MTI pe parcursul vizitei sale efectuate la Seul. Péter Szijjártó…

- Grupul PSA Peugeot-Citroen a anunțat recent ca fiecare brand din cadrul constructorului este liber sa-și aleaga propria strategie pentru electrificare. Reprezentanții brandului premium DS au anunțat acum ca au luat deja o decizie in aceasta privința, iar planul este ca dupa 2025 francezii sa renunțe…

- Microsoft a luat decizia sa isi inchida toate magazinele fizice, masura pentru care va inregistra costuri de 450 de milioane de dolari in actualul trimestru. Compania va muta serviciile pentru clienti exclusiv online....

- Grupul american Microsoft a anuntat vineri ca isi va inchide aproape toate magazinele fizice din lume, in conditiile in care cea mai mare parte a vanzarilor sale se face in prezent online, transmite AFP.Potrivit informatiilor publicate pe site-ul sau, Microsoft are 72 de magazine in SUA si…