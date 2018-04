Stiri pe aceeasi tema

- Premierul roman Viorica Dancila a prezentat Guvernului un proiect de rezolutie in vederea mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, iar ministrii urmeaza sa se pronunte asupra textului, in urma unei vizite la Bucuresti a adjunctei ministrului israelian de Externe Tzipi Hotovely, care a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat joi seara ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a negat ca un astfel de memorandum ar fi fost…

- „Guvernul a adoptat un memoranum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru puțin important. Are valoare simbolica uriașa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influența…

- Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, numit consilier onorific al premierului Viorica Dancila, sustine, intr-un interviu pentru „Adevarul“, ca are o relatie apropiata cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, dar ca nu-i cunoaste pe consultantii evrei ai lui Liviu…

- Iranul va distruge Israelul in cazul in care Guvernul israelian nu renunta la "jocurile copilaresti", ameninta un comandant al Gardienilor Revolutiei iraniene, referindu-se la presupusele atacuri israeliene din Siria. Iranul a jurat ca se va razbuna pentru recentul atac asupra unei baze militare…

- Elan Schwartzenberg, fugit din tara de peste sase ani si urmarit international, e convins ca știe adevarul despre ce relații are Liviu Dragnea in Israel. Șeful PSD a fost, de mai multe ori, și in calitate oficiala, la Tel Aviv, acolo unde s-a intalnit cu premierul statului evreu, Benjamin Netanyahu.Afaceristul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, ieri, o intalnire cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, anunta News.ro. O astfel de intalnire are loc anual. Anul trecut, pe 20 februarie, Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si ministrul Afacerilor Europene, Ana…

- „Intai am facut o prezentare succinta a discutiilor pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, cu conducerea PSD. In esenta, ceea ce am transmis colegilor este urmatoarea idee: nu vor fi modificari majore nici in profunzime, nici ca intindere a programului de guvernare. Am convenit cu cei de la…