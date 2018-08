Stiri pe aceeasi tema

- In Europa, opozitia fata de Trump este prezentata drept o optiune foarte bine gandita, dar in disensiunile pe tema Iranului nu este vorba atat de principiu, cat despre profit. Franta doreste o parte din piata auto si energetica a acestui Iran revigorat; Marea Britanie si Germania miros si ele ocaziile.…

- "Discursurile liderilor politici de la mitingul PSD au afectat grav independența sistemului judiciar!" - asta susțin membrii Consiliului Superior al Magistraturii, care au decis sa taxeze public afirmațiile facute la evenimentul din 9 iunie.

- Legile Justitiei se pot modifica, dar ele trebuie sa imbunatateasca independenta si eficienta sistemului juridic, a declarat, joi, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis citat de Agerpres.ro. Precizarile acestuia au venit dupa ce a fost intrebat despre pozitia exprimata de cele 12 state partenere…

- Barbatul, un taximetrist din Lugoj, a disparut in urma cu o saptamana. Atunci a fost vazut de vecini ultima data, insa nimeni nu i-a semnalat disparitia, potrivit unor surse din randul anchetatorilor, citate de News.ro. Sambata dupa-amiaza, un barbat care se afla la marginea padurii din localitatea…

- ''Comisia urmareste indeaproape si cu ingrijorare evolutiile in desfasurare din Romania. Asa cum am subliniat in mod repetat, lupta contra coruptiei si asigurarea unui sistem judiciar independent si profesionist este de prima importanta. Acest lucru face parte si din rapoartele elaborate de Comisie…

- Printul William al Marii Britanii se va intalni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu si cu presedintele palestinian Mahmoud Abbas in timpul unei calatorii istorice in Orientul Mijlociu de luna aceasta, scrie Reuters, preluata de news.ro.William va fi, astfel, primul membru al familiei…

- Barbatii ar fi furat din masini bani si carduri contactless, pe care ulterior le-ar fi folosit pentru plati in limita a 100 de lei, pentru ca de la aceasta suma este necesar codul PIN. Ei au varste cuprinse intre 19 si 26 de ani si sunt din comuna Movilita, judetul Ialomita. Joi, in…

- O noua infrangere suferita de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) in instanta. Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila si principal autor al programului de guvernare al PSD, a scapat miercuri de controlul judiciar, in dosarul in care acesta este judecat pentru infractiuni de coruptie,…