Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul regulat al Ligii 1 s-a incheiat, iar marea surpriza este clasarea FCSB pe locul 4, pentru prima data de la introducerea acestui sistem. Desi la un moment dat ajunsese pe ultimul loc al clasamentului, dupa instalarea lui Bogdan Arges-Vintila echipa a inceput sa isi revina si si-a asigurat…

- Formatia CFR Cluj a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Universitatea Craiova, in etapa a XXVI-a, ultima a sezonului regulat al Ligii I. Clujenii incheie sezonul regulat pe primul loc in clasament, cu 52 de puncte, iar Universitatea Craiova pe pozitia a doua, cu 46 de puncte.Alaturi…

- Partidele vor fi transmise in direct de LOOK SPORT / PLUS, DIGI SPORT și TELEKOM SPORT.Vineri, 7 februarieOra 20.30 Astra Giurgiu – Chindia Targoviște 1-2 detalii aiciSambata, 8 februarieOra 20.00 Gaz Metan Mediaș – CFR 1907 Cluj, stadion Gaz Metan - Mediaș.Duminica, 9 februarieOra 14.30 Sepsi OSK –…

- Programul complet al etapei cu numarul 23 din Liga 1: Vineri, 31 ianuarie 20.30 Universitatea Craiova – Gaz Metan Medias Sâmbata, 1 februarie 14.00 Academica Clinceni - FC Voluntari 17.00 FC Hermannstadt – Sepsi OSK 20.00 Dinamo –…

- Iata programul etapei a 23-a din Liga 1: Vineri, 31 ianuarie Ora 20:30 CS Universitatea Craiova - Gaz Metan Medias Sambata, 1 februarie Ora 14:00 Academica Clinceni - FC Voluntari Ora 17:00 Hermannstadt - Sepsi Ora 20:00 Dinamo - Astra Giurgiu Duminica,…