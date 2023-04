Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei UTA, Gyuszi Balint, spune ca UTA a caștigat un punct la Voluntari, dupa un meci pe care echipa sa putea sa il caștige... The post Antrenorul echipei UTA, Gyuszi Balint: „Lupta se va duce pana la final” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Luis Enrique (52 de ani) se afla in Londra in aceste momente, unde negociaza preluarea postului de antrenor la Chelsea, club care l-a demis in weekend pe Graham Potter. Numirea lui Luis Enrique ca „principal” la Chelsea prinde contur. Abordat de albaștri imediat dupa ce Graham Potter a fost demis, Luis…

- Rezultatele slabe inregistrate in ultima perioada (patru puncte in ultimele cinci etape din Laliga) i-au fost fatale lui Jorge Sampaoli, iar Sevilla a anunțat marți ca antrenorul argentinian a fost demis.

- Laszlo Balint, antrenorul Batranei Doamne, a fost extrem de critic, la final, la flash-interviuri, cu jucatorii sai. Antrenorul UTA a declarat in fața jurnaliștilor de... The post Laszlo Balint, suparat, nu dezamagit, a vorbit despre Petrolul-UTA și despre viitor: „Acum… și barajul este o varianta”…

- Ne-am bucurat impreuna in noaptea de duminica pentru victoria Batranei Doamne in meciul cu echipa lui Becali, FCSB. Eram 10 mii de oameni pe arena... The post Ne-am petrecut 8 martie alaturi de o doamna, Batrana Doamna. Poveste despre fotbal și razboi appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Chelsea a caștigat un singur meci in anul 2023, cel cu Crystal Palace, iar rabdarea conducerii alb-albaștrilor a atins limita maxima. Mai mult decat atat, londonezii au deja și un favorit pentru postul de antrenor principal.

- La 60 de ani, Mircea Rednic s-ar putea intoarce in prima liga belgiana. Antrenorul negociaza cu Seraing, echipa de pe ultimul loc in Pro League (15 puncte in 23 de etape), pregatita acum de Jean-Sebastien Legros, interimar. Daca semneaza, ar fi a patra formație belgiana a lui Rednic, dupa Standard…