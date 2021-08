Gyuri Pascu ar fi împlinit 60 de ani! Va fi comemorat cu acorduri de chitară Muzician, umorist, scenarist și scriitor, Ioan Gyuri Pascu ar fi implinit maine 60 de ani. Trupa sa se stange pentru un concert inedit, in amintirea simpaticului artist. Au trecut cinci ani de la tragica dispariție a marelui muzician și actor și durerea celor ce l-au cunoscut și admirat este inca vie. Gyuri a lasat in urma zeci de momente umoristice, melodii și amintiri unice celor cu care s-a aflat sub semnul prieteniei. O parte a cantecelor sale se vor auzi pe o terasa din Herastrau, ultimul loc artistul a cantat. Vor concerta in memoriam Gyuri Pascu trupa sa, Teo Boar, Vlady Cnejevici și actorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

