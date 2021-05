Gyor, deţinătoarea Ligii Campionilor la handbal feminin, eliminată de Brest în semifinale Detinatoarea Ligii Campionilor, Gyor ETO, a fost eliminata in semifinalele actualei stagiuni, la Turneul F4 de la Budapesta, de formatia franeza Brest. A fost nevoie de doua reprize de prelungiri si aruncari de la 7 metri. Brest a castigat cu 27-25, dupa 11-8 la pauza si 20-20 la finalul celor 60 de minute. S-au jucat doua reprize de prelungiri, 23-23, si au urmat aruncari de la 7 metri, pentru stabilirea castigatoarei. Una supriza, in fata multiplei campioane Gyor. A doua semifinala va avea loc intre Vipers - TSKA Moscova. Finalele pentru medalia de bronz si pentru trofeu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

