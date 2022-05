Stiri pe aceeasi tema

Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Adrian Vasile, a declarat, vineri, ca formatia sa trebuie sa fie concentrata la meciul cu Team Esbjerg din prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, dar a subliniat ca aceasta partida nu va decide nimic, calificarea urmand sa se…

Karim Benzema, capitanul echipei Real Madrid si autorul unei duble in meciul pierdut cu 3-4 in fata formatiei Manchester City, marti seara, in deplasare, in prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, a declarat pentru Canal+ ca dominantele acestui meci "au fost forta mentala si sangele…

Francezul Karim Benzema, atacantul echipei Real Madrid, autorul unei triple in partida cu Chelsea Londra (3-1), s-a apropiat la un singur gol de polonezul Robert Lewandowski (Bayern Munchen), liderul clasamentului golgheterilor actualei editii a Ligii Campionilor la fotbal, conform Agerpres.

Antrenorul echipei Benfica Lisabona, Nelson Verissimo, a declarat ca formatia portugheza nu a incetat sa creada in calificarea sa in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost condusa de Ajax Amsterdam de doua ori in meciul tur din optimi, conform Agerpres.

Antrenorul echipei Manchester United, germanul Ralf Rangnick, a criticat tactica lui Atletico Madrid, de fragmentare a jocului, si prestatia arbitrilor, care nu au acordat un fault inaintea fazei de la golul spaniolilor, care a fost decisiv pentru calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor…

Antrenorul Mauricio Pochettino s-a declarat revoltat de faptul ca arbitrul nu a dictat fault asupra portarului Gianluigi Donnarumma la primul gol marcat de Benzema in meciul Real Madrid - PSG, din mansa a doua a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro

Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, va intalni formatia TSKA Moscova in faza play-off a Ligii Campionilor, in dubla mansa eliminatorie, pentru calificarea in sferturile de finala ale competitiei, potrivit news.ro.

Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a afirmat ca victoria cu 5-0 pe terenul formatiei Sporting Lisabona este ''fantastica" pentru englezi, care se pot considera calificati in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, informeaza Agerpres.