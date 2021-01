GxG Chiptuning ofera performante masinii prin chiptuning Orice masina este echipata cu un calculator de motor care la randul sau are un software de control. Acestea sunt standarde din fabrica, iar software-ul de management al motorului se dezvolta cu o marja mai mare de control. Chiptuning-ul este o procedura prin care se modifica sau se calibreaza software-ul de management al motorului. GxG Chiptuning ofera performante masinii prin chiptuning!



Daca esti pasionat de masini si iti doresti sa cresti capacitatea lor si sa maresti forta acestora, interventia chiptuning este alegerea ideala! Chiptuningul nu afecteaza motorul masinii intr-un mod… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

