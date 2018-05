Stiri pe aceeasi tema

- Un nutriționist britanic a explicat pe larg in ce consta conceptul de wellness și intreaga industrie care s-a dezvoltat in jurul lui. Exista numeroși bloggeri care promoveaza curele de detoxifiere, recomandand fara nicio reținere pulberile ca super-alimente, dietele fara gluten, sucurile natural și…

- Autoare a șase carți, traduse cu succes in peste 20 de țari, Michelle Cuevas (n. 1982, Massachusetts) este, astazi, un nume in ascensiune al literaturii pentru copii. Cuevas este cunoscuta la noi datorita celor doua volume traduse in romana: Confesiunile unui prieten imaginar. Memoriile lui Jacques…

- Chiar si oamenii destepti pot sa ia decizii foarte proaste. Asta nu pentru ca pierd foarte mult timp cu deliberarile, ci pentru ca nu mai acorda niciun pic de timp pentru gânditul înainte. Facem lucrurile pe pilot automat si asta se vede. Fa mai întâi lucrurile…

- Regina Marii Britanii a depașit deja venerabila varsta de 90 de ani și pare ca se simte perfect. Suverana are o sanatate de fier grație meniului zilnic de la care nu se abate niciodata. Cu toate ca poate degusta orice ii poftește inima, Regina Elisabeta a II-a nu este o gurmanda. „Regina mananca pentru…

- Credinciosii care tin post au, duminica, dezlegare la peste. Preotii spun ca sarbatoarea Bunei Vestiri, cinstita în fiecare an pe 25 martie, este considerata un praznic împaratesc, motiv pentru care se manânca peste.

- Varza poate fi consumata atat in stare cruda ori gatita, cat si murata, fiind unul dintre alimentele nelipsite din bucataria romaneasca. E bine de stiut ca acest produs nu este doar gustos, ci prezinta numeroase beneficii pentru sanatate. Prin continutul bogat de substante nutritive, zeama de varza…

- Ultimele experiențe din Vietnam nu vor fi uitate prea ușor de catre concurenții de la "Asia Express". In incercarea de a obține permisul de trecere in Laos, urmatoarea destinație din concurs, vedetele au trecut prin probe dintre cele mai solicitante.

- "A fost experiența vieții, in care mi-am adus aminte cat de frumos traiesc și cat de norocoasa sunt", concluzioneaza Raluka, dupa experienta Asia Express, un test suprem in care s-a straduit sa iși depașeasca toate barierele, atat fizice, cat și...