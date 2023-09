Guyana a convocat ambasadorul Venezuelei în urma unui referendum privind regiunea Essequibo Guyana l-a convocat pe ambasadorul venezuelean in urma unei masuri decise de tara acestuia de a organiza un referendum asupra statutului regiunii bogate in petrol Essequibo, regiune disputata, informeaza Rador. Tensiunile referitoare la regiune au escaladat brusc saptamana trecuta, dupa ce Guyana a invitat licitatori pentru platforme petroliere. Guyana administreaza regiunea de cateva decenii, dar Venezuela ii disputa dreptul asupra teritoriului de 160.000 de kilometri patrati. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

