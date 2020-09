Stiri pe aceeasi tema

- Fost premier al Belgiei si fost sef al Grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt a trimis un mesaj video de sustinere a candidatului USR PLUS la Primaria Timisoara, Dominic Fritz. Totodata, europarlamentarul a facut apel la timisoreni sa mearga pe 27 septembrie la vot prentru a face istorie.…

- Dominic Fritz, candidatul USR PLUS pentru funcția de primar al Timișoarei, a postat, astazi, pe pagina sa de Facebook un mesaj de susținere ”de la un om exemplar, fostul președinte german Horst Kohler, impreuna cu care am lucrat timp de 7 ani”. ”Dominic Fritz a fost cel mai important membru al echipei…

- Membru PNL de aproape 30 de ani, Sorin Supuran, fost vicepreședinte al filialei Timiș, spune ca nu il poate susține pe candidatul PNL la Primaria Timișoara, deși Partidul Național Liberal este familia lui. Il vede pe Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS, drept cel mai potrivit pentru a conduce administrația…

- "A ramas ca vineri ne vom intalni din nou si vom decide. Din punctul nostru de vedere, acest Guvern trebuie sa plece cat mai repede. Am mai vazut in Europa cand au existat suspiciuni de mita si frauda si ministrii au fost demisi. Motiunea e depusa doar de PSD si parlamentarii afiliati, sunt 205 voturi…

- Dominic Fritz, candidatul USR PLUS la Primaria Timișoara, a reacționat, ieri, intr-o postare la decizia de detașare la Craiova, a liberalului Sorin Predescu, șeful Direcției Județene pentru Cultura Timiș, la presiunile lui Nicolae Robu. ”Unul dintre cele mai sigure semne pentru o administrație putreda…

- Masurile impus de autoritați la inceputul pandemiei de COVID-19 au avut un efect uimitor asupra intregii planete. Vibrațiile produse de oameni au scazut cu pana la 50%. O echipa de seismologi de la Colegiul Imperial Britanic și de la Observatorul Regal al Belgiei a constatat ca inceputul pandemiei de…

- Candidatul USR/PLUS la Primaria Timișoara, Dominic Fritz, și-a prezentat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa desfașurata langa Universitatea Politehnica, viziunea sa privind digitalizarea administrației locale. In opinia lui, dupa opt ani pierduți, Timișoara are șansa nu numai sa recupereze…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca, desi politica de pupicuri angajata de PSD fata de regimul Iohannis are ratiuni de pragmatism politic, atacurile Gruparii Teodorovici la actuala conducere a social-democratilor sunt pe zi ce trece tot mai convingatoare.Redam integral editorialul…