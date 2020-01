Brexitul a inceput odata cu acordarea exceptiilor (opt-outs) si a drepturilor de veto, intrucat astfel s-a permis sa fii cu un picior in Uniunea Europeana si cu unul in afara ei, a declarat miercuri raportorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, in dezbaterea din plenul PE care precede ratificarea acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana.



''Este trist sa vedem cum pleaca o tara care ne-a salvat de doua ori, o tara care si-a dat de doua ori sangele pentru a elibera Europa'', a spus fostul premier belgian.



''Ne…