Guvernului îi arde de identitatea de gen. Românii trebuie să spună dacă se simt bărbați, femei sau altceva Guvernul este decis sa faca orice pentru a adera la OCDE, inclusiv sa introduca in Romania identitatea de gen. Un sondaj halucinant, primit la domiciliu de romani, include intrebari referitoare la orientarea sexuala, dar și la ce simt romanii ca sunt: barbați, femei sau altceva. Culmea este ca obiectivul declarat al sondajului ar fi acela […] The post Guvernului ii arde de identitatea de gen. Romanii trebuie sa spuna daca se simt barbați, femei sau altceva first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

