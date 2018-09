Guvernul vrea TVA de 5% în turism Ministerul Turismului a stabilit, in concordanța cu planul de acțiune al Guvernului pentru perioada septembrie-decembrie 2018, mai multe masuri pentru imbunatațirea activitații sectorului de turism din Romania. Printre aceste masuri se numara aplicarea cotei de TVA de 5% pentru domenii precum: cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping, serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice, altele decat berea, activitatile sportive, recreative si distractive. Turismul va avea cea mai… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

