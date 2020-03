Guvernul vrea scutirea de taxe vamale si TVA a importurilor destinate prevenirii si combaterii COVID

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul discuta, in sedinta de joi, prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta care ar expira in luna mai. Premierul Ludovic Orban a afirmat ca spera in limitarea pandemiei pana in vara, astfel incat, in sezonul estival, turismul sa se poata relansa. Guvernul discuta, in sedinta…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a solicitat Comisiei Europene autorizarea pentru a putea aplica scutiri de taxe vamale și TVA pentru importurile destinate prevenirii și combaterii rãspândirii coronavirusului COVID-19, se arata într-un comunicat de presa al instituției."Scutirea…

- Tatal premierului britanic Boris Johnson urmeaza sa ceara cetatenia franceza dupa iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), realizata de catre fiul sau, dezvaluie The Sunday Times, relateaza AFP. Cererea nationalitatii franceze de catre Stanley Johnson (foto), in varsta de 79 de ani,…

- Comisia Europeana va directiona catre Romania peste un miliard de euro pentru combaterea efectelor COVID-19, se arata intr-un document publicat pe pagina de Facebook a reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Potrivit acestui document, Romania va primi 483 de milioane de euro de la Comisia…

- Comisia Europeana este pregatita sa ia in considerare masuri de compensare a companiilor afectate de epidemia de coronavirus (Covid-19) si, de asemenea, este foarte probabil sa acorde un sprijin suplimentar Italiei, transmite Reuters. "Comisia Europeana este aici pentru a discuta posibilele…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 31 ianuarie, de 35,505 miliarde euro, cu 2,579 miliarde euro mai mari decat in 31 decembrie 2019. La 31 decembrie 2019, rezervele valutare la BNR se situau la 32,926 miliarde euro, cu 891…

- Incepand de astazi, Fiscul trebuie sa ridice automat popririle pe conturile bancare, dupa ce ordonanta de urgenta ce a modificat Codul de procedura fiscala a intrat in vigoare. Guvernul a adoptat saptamana trecuta o OUG in vederea simplificarii procedurilor de administrare a creantelor fiscale.…

- Boris Johnson vrea sa recurga la amenintarea impunerii unor suprataxe mari in negocierile comerciale cu Uniunea Europeana (UE), Statele Unite si alte tari, cu scopul de a exercita presiuni asupra acestora sa incheie acorduri cu Marea Britanie. Potrivit The Times, citat de Reuters, liderul…