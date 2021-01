Stiri pe aceeasi tema

- „Nu le-a ajuns cat au furat in pandemie! Dupa imprumuturile uriase de 30 de miliarde de euro, facute anul trecut, Citu pune acum la cale cel mai mare jaf din istoria moderna a tarii! Vrea sa vanda – pe nimic! - cele mai puternice si mai rentabile companii de stat! Tot ce a ramas mai valoros in patrimoniul…

- Delegația Germaniei în Grupul S&D din Parlamentul European a trimis, luni, o scrisoare deschisa președintelui Klaus Iohannis, prin care solicita respectarea rezulttaului scrutinului din 6 decembrie. Președintele PSD, Marcel Ciolacu a trimis scrisori catre liderii europeni în care le…

- Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord la reuniunea Consiliului European privind statul de drept care sa permita deblocarea planului de relansare post-Covid, a anuntat presedintele Consiliul European, Charles Michel, informeaza Agerpres, care citeaza AFP.Noul mecanism european de conditionalitate,…

- Cați bani trimit acasa romanii plecați la munca in strainatate. Romania a fost, in 2019, țara din UE in care au intrat cele mai mari sume trimise de lucratorii migranți Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tari din afara blocului comunitar s-au ridicat la 33,2 miliarde de euro in 2019,…

- Romania a fost, in 2019, țara din UE in care au intrat cei mai mulți bani trimiși de lucratorii migranți. Ce sume au trimis acasa romanii plecați in strainatate Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tari din afara blocului comunitar s-au ridicat la 33,2 miliarde de euro in 2019, in crestere…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, se declara socat dupa ce Marcel Ciolacu ar fi indemnat populatia sa-l linseze public, ca pe Ceausescu. "Marcel Ciolacu, astept sa-ti ceri scuze", i-a transmis Citu liderului PSD. "Asa vrea Ciolacu sa conduca Romania! Imi este foarte greu sa scriu…

- Romania trebuie sa plateasca in acest an aproape 50 de miliarde de lei datorii facute de PSD in perioada cand economia globala era pe crestere, a scris pe Facebook ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Potrivit acestuia, peste cateva zile trebuie achitata o suma de 10 miliarde de lei in contul…

- "PSD a distrus economia Romaniei. In 2020 trebuie sa platim aproape 50 de MILIARDE lei datorii facute de PSD in perioada cand economia globala avea creștere economica. Ca sa fie clar, aproximativ 50 de MILIARDE LEI doar in 2020. Peste cateva zile trebuie sa platim aproape 10 miliarde…