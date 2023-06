Guvernul vrea să tranșeze azi problema grevei profesorilor Guvernul se reuneste, joi, intr-o sedinta pe care premierul Nicolae Ciuca a numit-o extraordinara, pentru a aproba OUG care ar trebui sa detensioneze situatia din sistemul de invatamant. Miercuri seara, insa, sindicalistii au refuzat propunerea continuta de actul normativ si au anuntat ca greva continua. Sedinta de Guvern este programata la ora 12.00, singurul punct de pe ordinea de zi fiind aprobarea Ordonantei de Urgenta pentru stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului din sistemul national de invatamant de stat. ”Educatia reprezinta o prioritate nationala reala la toate nivelurile,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se reuneste, joi, intr-o sedinta extraordinara, pentru a aproba o Ordonanța de Urgența care ar trebui sa detensioneze situatia din sistemul de invatamant, in condițiile in care sindicaliștii au anunțat, miercuri, ca greva declanșata pe 22 mai continua, refuzand propunerea continuta de actul…

- Astazi va fi ședinta de Guvern exceptionala pentru aprobarea OUG de marirea salariilor din invațamant. Guvernul a pregatit ordonanța privind majorarile salariale pe care sindicaliștii le-au respins și pe care a anunțat ca o adopta joi. Miercuri seara, insa, sindicalistii au refuzat propunerea continuta…

- Liderii sindicatelor din Educație au anunțat ca au primit raspunsul membrilor de sindicat din teritoriu și ca aceștia resping ultima oferta inaintata de Guvern. Liderul FSE, Marius Nistor, a declarat ca greva generala din invațamant continua. Dupa negocierile de la pranz, premierul Nicolae Ciuca a anuntat…

- Guvernul se reuneste, joi, intr-o sedinta pe care premierul Nicilae Ciuca a numit-o extraordinara, pentru a aproba OUG care ar trebui sa detensioneze situatie din sistemul de invatamant. Miercuri seara, insa, sindicalistii au refuzat propunerea contunuta de actul normativ si au anuntat ca greva continua,…

- Educația reprezinta o prioritate naționala reala la toate nivelurile, iar statul, mediul privat și cetațenii iși asuma impreuna responsabilitați pentru susținerea acesteia. In acest context, se urmarește performanța și calificarea tuturor celor implicați: elevi, personal didactic și parinți, construind…

- Guvernul a anuntat marti noua oferta catre sindicatele din educatie, in urma intalnirii cu premierul Nicolae Ciuca, la Palatul Victoria. Astfel, in privinta majorarilor salariale solicitate in cadrul noii grile din viitoarea Lege a salarizarii personalului platit din fonduri publice, premierul Nicolae…

- Video | Ce l-a transmis premirul Ciuca sindicaliștilor din invațamant: Prioritatea este educatia, ea ramane in topul asumarilor noastre, la nivelul coalitieiPrioritatea Executivului este Educatia, aceasta fiind unul din domeniile prioritare ale coalitiei guvernamentale, a declarat, duminica, premierul…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, susține ca educația reprezinta o prioritate atat pentru Guvernul pe care il conduce, cat și pentru cel urmator, in condițiile in care sindicaliștii din sistem au anunțat ca intra in greva incepand de luni.Ne-am angajat sa inchidem anexa 8 din lege. Vizeaza toate…