- Masura „salvatoare” a PSD și PNL pentru acoperirea deficitului, aceea de a elimina facilitațile fiscale pentru construcții și agricultura, va ingropa Romania definitiv, afirma Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR.„Mințile luminate ale guvernarii PSD și PNL s-au gandit sa acopere gaura bugetara uriașa…

- Bugetul are nevoie de bani, iar Guvernul ia in calcul toate sursele posibile de venituri, inclusiv prin renunțarea parțiala la anumite facilitați fiscale. Nu se vor elimina cele din sectorul IT, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.

- Tot mai multe zvonuri au aparut in ultimele zile cu privire la decizia Guvernului condus de președintele PSD, Marcel Ciolacu, de a elimina facilitațile fiscale pentru angajații din construcții, agricultura și IT. E vorba despre introducerea contribuției la sanatate, de 10% din venitul brut, pe care…

- Taxa de 3 euro pe care Compania de Drumuri o percepe la intrarea pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse nu va fi achitata astazi. Este „Ziua Podului”. Aceasta facilitate acordata exclusiv pentru autoturisme printr-un Ordin al Ministrului Transporturilor . Podul „Dunarea”, așa cum s-a numit la inaugurare,…

- Producatorii de capsune ar putea beneficia de un sprijin financiar in valoare de 10.000 lei/ha, potrivit unui proiect de lege depus in Parlament de un deputat UDMR. Masura vizeaza susținerea producției locale, astfel incat sa fie reduse importurile. Magyar Lorand, deputat UDMR de Satu Mare, unul dintre…

- Bulgaria si Grecia sunt destinatiile care au inregistrat cele mai mari vanzari pentru sejururile de vara in 2023, urmate de Turcia si Romania, chiar daca preturile au inregistrat o crestere fata de anul trecut.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria catre Grecia si Turcia, precum si retur catre Romania, in perioada 28 aprilie – 1 mai, ca se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare ridicati la punctele…