- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința Guvernului Romaniei din 29 august 2018. Miniștrii conduși de Viorica Dancila au stabilit, pentru perioada de vacanța parlamentara, un nou record: au adoptat noua ordonanțe.I. PROIECTE…

- 30 de tari de pe sase continente, 61 de porturi, 56 de obiective turistice aflate in patrimoniul UNESCO. Pentru majoritatea dintre noi toate acestea raman doar un vis frumos, insa pentru cativa norocosi inseamna o vacanta pe cinste de care isi vor...

- Rezervatia "Prutul de Jos" din raionul Cahul a fost inclusa in patrimoniul mondial al UNESCO. Decizia a fost luata de organizatie, dupa ce anul trecut Agentia Moldsilva a depus o solicitare in acest sens.

- La un an dupa ce comuna Ciurea a pus la dispozitie terenul si la noua luni dupa ce Guvernul a alocat banii, amplasamentul viitorului parc al memoriei dedicat tragediei din gara Ciurea urmeaza sa fie „fixat" in urmatoarea sedinta a consilierilor judeteni. Practic, terenul in suprafata de aproape 3,5…

- Guvernul polonez ia masuri legale pentru degradarea militara a ultimului lider comunist al țarii, defunctul general Wojciech Jaruzelski, și altor ofițeri de rang inalt comuniști, o inițiativa pe care o prezinta drept o „restabilire a ordinii morale”, transmite Ronews.com

- USR reclama ca Guvernul PSD-ALDE a tradat interesele Romaniei dupa ce a cerut Comitetului UNESCO sa nu voteze includerea Rosiei Montane in patrimoniul mondial si recunoasterea valorii sale universale exceptionale si ca situatia Romaniei este fara precedent, fiind singurul stat care a militat pentru…

- Guvernul Romaniei a stopat procedura de includere a Roșiei Montane in patrimoniul UNESCO. Decizia ar fi fost luata din cauza procesului dintre statul roman și una dintre companiile care se ocupa cu exploatarea aurului a carei activitate este in prezent blocata.

- O manifestatie de sustinere a conservarii Rosiei Montane este anuntata pentru vineri, in Piata Universitatii din Capitala, dupa ce Guvernul ar fi oprit procedura de includere a zonei in patrimoniul UNESCO, fara dezbatere publica sau anunt prealabil. De asemenea, aproape 4.000 de oameni au semnat o petitie…