- ​Ministerul Economiei a pus în dezbatere publica un proiect de OUG prin care se amâna termenul de depunere a declarației de beneficiar real. Practic, este introdus un termen derogatoriu pentru anul 2021, prelungind termenul de 15 zile de la depunerea situațiilor financiare anuale, introdus…

- Executivul a aprobat modificarea legii Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 care prevede sanctiunea complementara a suspendarii activitatii pentru operatorii economici care nu respecta masurile de prevenire si combatere a raspandirii…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, dupa ședința de Guvern, ca Executivul a aprobat proiectul de lege care da posibilitatea suspendarii activitatii operatorilor economici care nu respecta masurile de combatere a pandemiei. Proiectul merge la Parlament pentru dezbatere și vot. „E nevoie…

- Dan Bittman considera ca ”pandemia aceasta este un bussines exceptional”, iar noile restrictii sunt luate de oameni care nu mai sunt rationali. Artistul a vorbit duminica, la Antena 3 despre noile masuri luate de Guvern pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Acesta a spus ca a respectat regulile…

- Serviciul Fiscal de Stat reaminteste ca, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii - persoanele juridice si persoanele fizice care practica activitate de intreprinzator, contribuabilii care desfasoara activitate profesionala precum si persoanele fizice care desfasoara activitate independenta, au…

- CHIȘINAU, 25 mart – Sputnik. Joi, 25 martie, este ultima zi pentru depunerea Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020. © Sputnik / Miroslav RotariStatul vrea sa-ți dea bani și tu nici nu știi: Cat de simplu este sa verifici acest lucru Potrivit prevederilor Codului fiscal,…

- Politic Danuț Cristescu critica proiectul de modificare a legii care restricționeaza vanzarea terenurilor agricole catre straini / Inițiativa legislativa este depusa de 61 parlamentari PNL-USR-UDMR martie 18, 2021 11:37 Senatorul PSD de Teleorman, Danuț Cristescu, critica, intr-o postare pe o rețea…

- In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus trecerea in scenariul roșu a orașului Ocna Mureș. Luand in dezbatere rata de incidența cumulata a cazurilor de COVID–19 pentru ultimele 14 zile, la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale din județ, transmisa Comitetului…