Guvernul intenționeaza sa reduca taxa pe munca, insa acest lucru nu se va traduce prin pastrarea unor sume mai mari de bani in buzunarele romanilor. In schimb, aceștia vor beneficia de deduceri fiscale. Deducerile se vor aplica impozitului pe venit, care este in prezent de 10%. Prin acest mecanism, angajații vor putea deconta anumite cheltuieli, cum ar fi meditațiile, taxele pentru creșa, gradinița sau afterschool, serviciile medicale sau cursurile de perfecționare. Guvernul nu poate renunța la impozitarea salariului minim, dar ar putea oferi deduceri de cateva procente. De exemplu, acordarea…