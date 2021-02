Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca proiectul care desființeaza pensiile speciale ale parlamentarilor funcționeaza atat pentru viitor dar se aplica și foștilor parlamentari care incaseaza deja pensia speciala, in opinia sa legea fiind „perfect constituționala”: Citește și: Guvernul taie ajutorul…

- Pensiile nu vor mai crește pana la 1 ianuarie 2022, a anunțat azi liderul PNL Ludovic Orban, la finalul ședinței Coaliției, care a urmat celei in care liberalii au fost informați de premierul Citu despre buget și masurile pe care le are in vedere pentru reducerea cheltuielilor, scrie hotnews . „Exista…

- Guvernul analizeaza, in vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situatia sporurilor acordate in sectorul public pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, ieri, premierul Florin Citu, care a informat, totodata, ca se are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina…

- Premierul Florin Cițu anunța ca Guvernul pe care il conduce analizeaza, in vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situația sporurilor acordate in sistemul public pentru a vedea care dintre ele se justifica. Florin Cițu a mai spus ca intenționeaza sa modifice Legea salarizarii pentru a…

- ​Guvernul analizeaza, în vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situatia sporurilor acordate în sectorul public pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, joi, premierul Florin Cîtu, care a informat, totodata, ca se are în vedere modificarea Legii…

- Persoanele care sunt suspecte ca au alergii si cele confirmate vor avea o serie de beneficii, inclusiv posibilitatea de a face analize si teste in mod gratuit. Legislatia in acest sens se va aplica din 7 februarie. Decontarea analizelor se va face, potrivit Legii nr. 4/2021, prin Casa Nationala de Asigurari…

- Guvernul suedez va fi abilitat de la 10 ianuarie sa inchida centrele comerciale si transportul public si sa amendeze persoanele care incalca regulile, potrivit unui nou proiect legislativ prezentat luni in scopul limitarii raspandirii noului coronavirus. Pana acum, Suedia s-a bazat in principal pe masuri…