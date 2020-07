Comitetul Național pentru Situații de Urgența va avea vineri seara o intrunire online in care va supune la vot o propunere prin care programul teraselor și cluburilor din in zonele „roșii”, unde exista o transmitere comunitara pronunțata a coronavirusului, sa fie limitat pana la ora 23:00, a declarat la Digi24 secretarul de stat in MAI Raed...