- Proiectul de lege privind extinderea ordinului de protectie la toate categoriile de victime si la toate formele de violenta, pe langa cea domestica, a fost aprobat de Guvern joi, 13 iulie, a declarat ministrul Justitiei, Alina Gorghiu.La inițiativa Ministerului Justiției și a Ministerului de Interne,…

- Proiectul privind reducerea preturilor la alimente va figura pe agenda sedintei de guvern de vineri, informeaza Executivul.Marti, premierul Marcel Ciolacu a avut discutii pe aceasta tema cu presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, si cu ministrii Finantelor, Agriculturii si Fondurilor Europene. Inaintea…

- Miniștrii Educației, Muncii și Finanțelor vor fi prezenți marți la primele discuții cu sindicatele din invațamant asupra noii legi a salarizarii in care trebuie sa se regaseasca majorarile salariale cerute de profesori in timpul grevei generale care a durat trei saptamani, potrivit unur suvernamentale…

- Fostul ministru al Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a primit, miercuri, aviz pozitiv din partea comisiilor reunite ale Parlamentului pentru a ocupa funcția de ministru de Finanțe in Guvernul condus de Marcel Ciolacu.

- In curand lista categoriilor socio-profesionala care nu cer nimic va fi goala. Toata lumea vrea ceva. Unii vor marirea salariilor, altii cer sa nu se taie pensiile speciale, sporurile, avantajele mai mari sau mai mici, dar obtinute tot de la guvern. Starea generala de nemultumire isi are originea in…

- Un nou scandal mocnește in coaliția de guvernare. In timp ce rotativa a fost pusa pe pauza din cauza grevei profesorilor, cel puțin in declarațiile publice, in realitate se duc negocieri dure. PSD amenința cu alegeri anticipate daca Marcel Ciolacu nu ajunge la Palatul Victoria. Au și un termen: finalul…

- Administratia Prezidentiala a anuntat, miercuri, ca presedintele Romaniei le-a solicitat liderilor coalitiei, in cadrul intalnirii de la Palatul Cotroceni, sa prezinte public, in cel mai scurt timp posibil, concluziile negocierilor cu sindicatele si masurile pe care Guvernul le poate adopta astfel incat…

- Proiect finalizat cu o greva generala a cadrelor didactice, „Romania educata” este, din punct de vedere politic, esecul presedintelui Klaus Iohannis. In acelasi timp, problema nerezolvata de trei guverne, Ludovic Orban, Florin Citu, Nicolae Ciuca, guvern PNL, este pasata viitorului guvern Marcel Ciolacu.…