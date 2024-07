Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor avea la dispoziție o aplicație prin care vor putea afla toate informațiile cu privire la pensia lor. ”Daca inainte trimiteam oamenii la cinci ghișee, nu putem acum sa ii trimitem la cinci site-uri diferite. Prin interconectarea hub-ului de servicii de la Ministerul Muncii care a avansat…

- Aplicatia dezvoltata la Ministerul Muncii care poate oferi salariatilor date privitoare la pensii urmeaza sa fie utilizabila la inceputul anului viitor, a declarat, miercuri, ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.

- Romanii vor avea la dispoziție incepand de anul viitor o aplicație prin care pot obține toate datele cu privire la solicitarile lor despre pensie, cu cat au contribuit. Anunțul a fost facut de Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan. Potrivit acestuia, aplicația va fi interconectata cu hub de servicii…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a explicat la Adevarul Live, ca urmeaza ca pana in 2026, Romania sa aiba peste 60 de servicii publice incluse in Portalul Digital Unic al Romaniei, (PDURo), o aplicație unica, in care oamenii se vor putea autentifica direct cu ROeID-ul - o identitate electronica

- Romanii au reușit sa acumuleze peste 135 de miliarde de lei in conturile personale Pilonului 2 de pensii. Anul trecut, media lunara virata in conturile acestora era de aproximativ 270 de lei, iar in prezent, suma ar putea depași 350 de lei. In mod general, aproximativ 72% din acești bani reprezinta…

- O mulțime de informații se vehiculeaza in spațiul public in ultima vreme cu privire la pensii, unele reale, altele mai puțin reale. Tocmai de aceea, autoritațile trag un semnal de alarma pentru ca romanii sa se informeze doar din surse oficiale.

- Vorbim, in primul rand, despre condițiile speciale și eosebite de munca, adica fostele grupe de munca 1. și 2. Romanii care lucreaza in continuare in aceste condiții beneficiaza de aceasta reducere a varstei de pensionare. Aceștia se pot pensiona mai vreme chiar și cu 13 ani sau cu 10 ani. Pensiile…